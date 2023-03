INVIATO CITTADINO Qualità dell’aria nelle scuole. La Usl effettua i controlli e risponde

Qualità dell’aria nelle scuole. La Usl effettua i controlli (a campione) e risponde. Ma alcuni Istituti sono inottemperanti e non forniscono elementi di conoscenza indispensabili.

Una riposta adeguata e un silenzio di tomba. Soggetti pubblici. Ma c’è chi risponde e chi no. Ad libitum.

Questa la lamentela avanzata circa l’istanza rivolta ai Dipartimenti di Prevenzione da parte della Civica Piegaro.

Dice Peltristo: “Solo l’Usl Umbria 1 ha effettuato i controlli ”.

La richiesta era stata inviata all’Assessore Regionale alla Sanità, Luca Coletto, ai Dipartimenti Prevenzione Umbria, all’Arpa e all’Ufficio Scolastico Regionale Umbria.

La finalità era quella di tutelare la salute di studenti e operatori delle scuole.

Gli elementi per valutare comportavano la necessità di chiedere, e ottenere, informazioni riguardo ai controlli effettuati e sui dati emersi per una corretta qualità degli ambienti scolastici.

Riferisce: “Ci sono pervenute le prime risposte da parte dei Dipartimenti a firma dei due Direttori, Giorgio Miscetti, per l’Usl 1, e Danilo Serva Usl 2”.

Con quali esiti? Si risponde: “Nell’Usl 1 si è iniziata una campagna di controlli di alcuni parametri di qualità dell’aria in un campione di istituti. I risultati di tali accertamenti, che vengono inviati anche ai Dirigenti Scolastici, saranno oggetto di condivisione pubblica”.

Quando sono gli Istituti scolastici a non rispondere. “Nell’Usl 2 – come riferisce la missiva della sua dirigenza – agli istituti scolastici che hanno contattato il Dipartimento è stato indicato di compilare e rinviare un questionario sulle caratteristiche degli edifici per la valutazione dell’aria indoor, ma ad oggi nessuno ha risposto”.

Risposta ufficiale della Asl 2, Prot. 57243 del 13 marzo 2023: “Ad oggi nessuno degli Istituti scolastici cui è stata richiesta la documentazione ha fornito un riscontro”. Avete ben capito!

Domanda: si tratta di atto dovuto? Non rispondere si configura come omissione? Giriamo il quesito agli esperti di diritto… e di doveri. Giuridici e morali. Perché i giovani sono il nostro futuro. È banale dirlo. Ma è vero.