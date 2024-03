INVIATO CITTADINO Putin e Garibaldi, quali affinità?

Quello scambio di battute significativo. “Il 6 marzo scorso, in una manifestazione a Sochi, Putin, in uno scambio di battute con l'artista di strada italiano Ciro Cerullo, in arte Jorit, che aveva esaltato il regime russo, ha parlato dell'Italia, della sua aspirazione alla libertà e all'indipendenza, e ha citato a questo proposito la figura di Garibaldi”.

La popolarità del Nizzardo in Russia. “Questo a dimostrazione della grande popolarità in Russia dell'eroe dei due mondi”.

Gian Biagio, vuoi dirci a quando risale?

“Risale alla metà dell'Ottocento, in particolare dopo l'impresa dei Mille”.

Puoi citare un episodio storico specifico?

“L'anarchico Bakunin, in esilio nella città siberiana di Irkusk, disse che nelle campagne russe molti contadini gridavano: “Arriverà Garibaldòf”, che sarebbe venuto a liberarli dalla schiavitù della gleba”.

Ci furono contatti tra Garibaldi e Bakunin?

“Bakunin fece visita a Garibaldi a Caprera, ma furono suoi ammiratori anche Herzen e Tolstoi”.

L’Eroe dei due mondi si recò mai in Russia?

“Garibaldi era stato in Russia nel 1829, nella città di Taganrog, dove si guadagnò da vivere tenendo lezioni di francese. Un volontario russo prese parte alla Spedizione dei Mille”.

E successivamente?

“Nel 1961, in occasione del centenario dell'Unità d'Italia, il Soviet cittadino di Taganrog ha fatto erigere, sul lungomare della città, un monumento a Garibaldi. Si tratta dell'unico monumento all'eroe dei Mille in un Paese dell'ex Unione sovietica”.

C’è dell’altro?

“Nel maggio 2011 si è tenuta a Mosca una serata sulla figura di Garibaldi, promossa dalla Scuola italiana ‘Italo Calvino’, in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura e con il Consolato”.

Dunque, quella per Garibaldi, in Russia, è una passione antica e sempre verde?

“Esattamente. La citazione fatta da Putin non è dunque un'uscita strana, ma si inserisce in una lunga tradizione di ammirazione in terra russa nei confronti dell'Eroe dei due mondi”.