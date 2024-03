INVIATO CITTADINO Pulizia dalle erbe parassite dal muro in zona Tempio e Cassero S. Angelo

Sembrava un prato. Tanto era coperto da uno strato di parietaria che lo dominava.

Non era di certo un bel vedere. Trovandoci in un luogo storico, di forte valenza identitaria.

Quel muro, al fianco di corso Garibaldi, sostiene un ampio giardino privato. Proprio a ridosso del Tempio di San Michele arcangelo, in prossimità della storica Porta.

Inizia in adiacenza alle scalette che conducono al Tempio e si protende in direzione di via Persa, dal lato opposto all’ultima (per questo Persa) stradina a pettine che incide la Lungara sulla sinistra a salire.

Ieri, una persona mandata da un privato si è dedicata a strappare quella distesa di parietaria, croce degli allergici.

Dotato di uno scalandrino, il volenteroso pulitore ha raggiunto anche i punti più scomodi. A terra, una striscia di vegetale successivamente rimossa.

Un modo (che a noi piace) di manifestare attenzione alla città. Perché non è “mecenate” solo chi mantiene. Ma anche chi manutiene.