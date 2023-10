INVIATO CITTADINO Prosegue la marcia trionfale internazionale di Lorenzo e Ginevra

Fannto parte della Nazionale italiana di danza sportiva, il Club Azzurro, da due anni consecutivi.

Ma gli allori raccolti all’estero sono assolutamente eccezionali. Tanto da far prevedere un futuro professionale all’insegna della Musa Tersicore.

Anche se i due ragazzi, appena sedicenni, restano coi piedi per terra e procedono, con ritmo sicuro e volontà ferma, nel loro percorso scolastico.

Ma per ora i due giovani della Scuola di ballo Asso di Cuori, Bastia Umbra, non fanno una piega. Anzi, di pieghe e piegamenti ne fanno davvero parecchi, se è vero che mietono successi a man bassa in Europa.

Gli ultimi aggiornamenti dànno Lorenzo e Ginevra protagonisti nella gara svoltasi il 14 e 15 Ottobre a Chisinau in Moldavia.

“Qui – raccontano – la danza è sentita in modo forte. Ambienti dorati, tappeti, lampadari, marmi e graniti, luci scintillanti. Un pubblico numeroso e interessato a fare il tifo. Non solo per i beniamini nazionali, ma anche per l’Italia, dove vivono e lavorano tanti loro connazionali” (specialmente donne, impegnate nei servizi di badantato e collaborazione domestica, ndr).

Anche a Chisinau, Lorenzo e Ginevra hanno vinto la medaglia d'oro nelle danze standard e quella di bronzo nelle danze latino americane categoria Youth.

A questo appuntamento della federazione WDSF hanno partecipato ballerini provenienti da tutto il mondo. Per dire che non si trattava di una competizione di tutto riposo, ma di una tenzone di rango internazionale con partecipanti agguerritissimi e decisi a dare filo da torcere.

La settimana precedente, i nostri due ballerini hanno partecipato alla prima super coppa CIDS "Marche Open" svoltasi ad Ascoli Piceno, piazzandosi primi nelle danze standard e secondi in quelle latino americane.

Prossimi appuntamenti sono la Spagna per una gara internazionale e il Kazakhstan per il Campionato del Mondo come unica coppia Italiana partecipante.

La foto li ritrae con la coppa in mano e la medaglia d’oro fra i denti.

Facile prevedere che saremo presto a parlare di Lorenzo e Ginevra. Per tante, tante volte ancora. Anche in futuro.