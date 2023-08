INVIATO CITTADINO Prosegue la collaborazione fra la vetrina di Sandri 1860 e l’Isola di San Lorenzo

Si tratta della celebre Pala di Sansepolcro: un’opera a olio su tavola di grandi dimensioni (332,5x266 cm) databile al 1510 e conservata nel Duomo biturgense.

La composizione è impostata su due registri paralleli non comunicanti. Nella campitura superiore è rappresentato Cristo che ascende in una mandorla, tra varie categorie di angeli e musicanti.

Nel gruppo inferiore compare la Madonna tra gli Apostoli, inseriti nel tipico paesaggio umbro, punteggiato da esili alberelli (un’anticipazione che avrebbe marcato, secoli dopo, la produzione dottoriana e perfino bacosiana).

Il dipinto resterà in esposizione fino al 17 settembre.

(Foto Sandro Allegrini)

Brand della celebre opera la frase “Perché state a guardare il cielo?”, dal Vangelo di Luca.

L’importante Istituzione museale, rinata a nuova vita col logo “Isola di San Lorenzo”, è stata soggetta a un processo di potenziamento, valorizzazione delle collezioni e restyling che ne esaltano l’appeal.

Anche con la realizzazione di una Guida di grande valore e significato.

La collaborazione con Sandri 1860 – testimoniata da vetrine di rilevante interesse – ha già visto una recente realizzazione con la messa in mostra di un progetto acquarellato per una vetrata, rappresentante “San Lorenzo in gloria”, di Gianni Santini. Il tutto in occasione della ricorrenza del compatrono Lorenzo nello scorso 10 agosto.

Ora la sinergia si ripete bissando il successo della precedente operazione. In vetrina si può apprezzare una pregevole riproduzione, riportata in un esemplare editoriale di buona caratura (I luoghi di Perugino tra Perugia e il Trasimeno, Electa, Milano 2023), una pubblicazione guida sul territorio della diocesi di Perugia e Città della Pieve con itinerari che aiutano a intercettare luoghi e paesaggi nei quali Pietro Perugino ha operato traendone ispirazione.

Non resta che auspicare future occasioni che mettano in felice connubio due profili (commerciale e culturale) di rilevante interesse storico, artistico e identitario.