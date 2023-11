INVIATO CITTADINO Pronto, responsabile del Progetto Cuore? Lei è inadempiente, la denuncio

Chiamata irrituale a chi non è più referente dal 2019. Ossia Carmine Camicia che del progetto defibrillatori fu persuaso e persuasivo corifeo.

Peraltro, nel sito del Comune di Perugia, se si cerca PROGETTO CUORE si legge: Categoria sospesa.

Non se ne capisce il perché. Dato che di colonnine salvavita, in città e fuori, ce ne sonno parecchie.

Ma chi si (pre)occupa delle loro efficienza? Sono fuori uso o funzionano?

Peraltro ci risulta che il Comune se ne occupa e che, generalmente, funzionano.

In passato, sul sito del Comune di Perugia, esisteva anche una utilissima mappa che censiva, e indicava a chi voleva conoscerle, le posizioni dei defibrillatori.

E c’è chi, ancora, in istituzioni pubbliche e tra privati, segue corsi di formazione per apprendere il corretto utilizzo di questi congegni salvavita. Si fanno corsi nei luoghi di lavoro, nelle scuole.

Sta di fatto che l’ex referente, Carmine Camicia, è stato contattato telefonicamente da un sedicente componente del nucleo di Polizia Giudiziaria. Sentendosi dire (da qualcuno che ha dichiarato di parlare a nome del Corpo dei Vigili urbani) che sarà denunciato.

Alla richiesta del perché, non sapendo di aver commesso reati di sorta, Camicia si è sentito addebitare lo stato di degrado di un defibrillatore collocato al Percorso Verde del Pian di Massiano.

E quel defibrillatore, inaugurato insieme al sindaco Andrea Romizi (foto Rodolfo Laura), è ora ridotto all’ecce homo. Tanto che qualcuno ha provveduto ad isolarlo con nastro da cantiere. Come se… mordesse.

Probabilmente non è più in efficienza. E ci si chiede a chi faccia capo, e dunque a chi sia addebitabile, la colpevole negligenza. Non a Camicia, che se la ride di gusto. Dire che ci gode… è forse troppo. Ma non si astiene dal rilevare che gli atti dovuti, omessi o meno, non sono di certo addebitabili alla sua personale responsabilità.

È pur vero che, in veste di consigliere comunale, Camicia è stato referente del Progetto Cuore. Ed è anche vero che ha creato compagini meritorie come gli Angeli del Cuore, perfino con intestazione di una rotatoria (all'epoca era vicepresidente della Commissione toponomastica del Comune di Perugia). Ma, al momento, Carmine Camicia non rappresenta altri che se stesso e non ricopre più alcun incarico pubblico.

Da qui lo stupore nel sentirsi comunicare di essere destinatario di una denuncia a suo carico.

Se poi la denuncia sia partita o meno… non si sa.

Quello che si sa – e che ci è stato riferito dall’interessato – consiste nello stupore con cui ha accolto questo sproposito. Errare humanum ma… senza esagerare.