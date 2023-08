INVIATO CITTADINO Pronta per l’inaugurazione la scala che, da viale San Domenico, adduce in zona Tre Archi, via Marconi

Dopo la consorella, che unisce il viale con via del Cortone, sono maturi i tempi per procedere alla funzionalizzazione, molto attesa da residenti e persone che operano in zona Tre Archi, Sant’Ercolano e acropoli.

Mentre va avanti il cantiere per il consolidamento della scarpata che si affaccia a valle sul Parco di Santa Margherita, nel primo tratto “il dado è tratto”.

(Foto Sandro Allegrini)

Osserva Fabio Maria Ciuffini: “Ho fatto fare con la ruspa del Comune la strada di San Domenico nel 1971. Era ora che ci si mettesse mano per completare l’opera”.

Quel muro lesionato è rigenerato. Nello specifico: il muro di sostegno degli edifici di via Faustina, via XIV Settembre e adiacenze è ormai bonificato. Stuccate le fenditure, consolidate le parti traballanti, bloccate le pietre in equilibrio instabile, risarcite le lacune, rinforzati i costoni o contrafforti. Insomma: una messa in sicurezza solida e visibile.

Scomparsa la colonia di piccioni? Strano a dirsi, ma non si vede più penna di volatile. Proprio in questa zona, segnalata come la più consistente in termini di piccioni urbani. Forse sono stati disturbati dal cantiere, dal movimento di persone e mezzi, dai rumori. Sta di fatto che, in diversi sopralluoghi, non mi è capitato di vederne uno solo. C’è chi dice che, a bocce ferme e cantiere smontato (fatto ormai imminente), torneranno. Staremo a vedere. Per ora, i residenti ritengono la cosa una vera manna, una autentica liberazione da sporco e deiezioni a go-go.

Le scalette di collegamento con la zona Tre Archi sono di fatto agibili. E ci si attende una prossima apertura. Tanto che, oltre ai parapetti/ringhiera, è stata pulita la scarpatella che fiancheggia il versante a sinistra.

La ringhiera di sicurezza biforme. Il lato destro a salire è biologico, realizzato in rami di legno infissi nel terreno a formare una specie di boiserie. Mentre la parte a sinistra è metallica, murata sui gradini, anche allo scopo di garantire maggiore stabilità.

Il parcheggio Sipa sottostante via del Cortone non è raggiungibile da via Ripa di Meana-Viale San Domenico e risulta accessibile da corso Cavour con ingresso regolato da semaforo. Ma il percorso è poco frequentato, data la strettoia di fianco al teatro Bicini, troppo angusta per veicoli grandi.

Mentre comincia ad essere affollato il parcheggino lungostrada, ridotto e gratuito, raggiungibile dal tratto aperto sul lato viale San Domenico. Gli utenti lasciano lì la vettura e salgono a piedi la scalinata fino a via del Cortone.

Con lo smontaggio del cantiere sotto la scalinata, si libereranno parecchi posti del parcheggio libero. Stalli che andranno certamente a ruba.