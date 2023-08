INVIATO CITTADINO Procedono i lavori dell’acquedotto in viale Zeffirino Faina

D’altronde, c’è anche da fare l’ultimo step della rete dei collegamenti con le utenze, che non sono poche: dalle ex Case Operaie della Saffa fino a San Francesco delle Donne.

Ma prima c’è la lunga e impegnativa fase della posa in opera della nuova linea, che pure ha incontrato diversi imprevisti. Il primo dei quali, subito vicino al Cassero, dove la conduttura precedente era posizionata a una profondità elevata, intercettabile e raggiungibile con notevoli difficoltà

La posa dei nuovi tubi (in ghisa con rivestimento in ceramica, del diametro di ben 25 centimetri) è cosa fatta fino all’edificio Adisu che si affaccia su viale Faina. Fino a questo punto sono stati posati, collegati e ricoperti di inerti. Ma ce ne sono ancora tanti, nel loro bel colore blu, accatastati vicino al muro perimetrale e oltre (foto).

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Altre tubazioni sono depositate in prossimità dell’intersezione con la viuzza che sbocca in via del Fagiano.

La base del cantiere è posizionata vicino alla Piaggia della Torre, davanti allo studentato, attualmente dismesso (a proposito: quando i lavori di messa in sicurezza?). Qui sono depositati inerti di riempimento, stazionano mezzi di trasporto e attrezzature.

A spanne, si direbbe che è stato compiuto poco più di un terzo dell’intero percorso che sboccherà in via Annibale Vecchi per toccare, attraverso via Astorre Lupattelli, il nuovo edificio Adisu in fase di realizzazione.

Stando così le cose, è difficile ipotizzare che tutto possa essere completato entro la data imminente del 9 settembre, come previsto e scritto in tabella.

Si dovrà ragionevolmente concedere altro tempo. Perché la fretta, specie nella realizzazione di opere pubbliche di valore permanente, è pessima consigliera. In omaggio ad detto perugino presto e bene van poco ’nsieme.

Si conceda, dunque, tutto il tempo per una corretta esecuzione del lavoro.

Peraltro, malgrado il cartello di ‘strada chiusa’ il passaggio è consentito ai residenti.

Nella mattinata di ieri (forse perché era domenica) l’Inviato Cittadino non ha avuto difficoltà a passare con la vettura per realizzare il presente servizio.

Come sia, la ditta procede con passo celere, ma non frettoloso. E, in tutta evidenza, va bene così.