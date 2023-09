INVIATO CITTADINO Primo giorno di scuola alla Ciabatti

Ma si parte con tanto entusiasmo. Perché una scuola così non s’era mai vista. Capace di coniugare nuovo e antico, eleganza ed efficienza, storia e cronaca: insomma, una peruginità schietta e orgogliosa.

Arredi in ordine, spazi luminosi, docenti preparati. Nel solco della tradizione.

(Foto esclusive Assunta Tana)

Qui sono passati Maestri di lusso. Impossibile nominarli tutti. Per dirne uno, Giacomo Santucci che fu maestro, direttore, assessore con vocazione di appassionato educatore, fino ad inventarsi le scuole materne comunali, poi statalizzate.

E, ne dico solo un altro: Federico Berardi. Amatissimo e amantissimo della città. Scrisse, in versi, “La storia di Perugia” e il poemetto “La nostra Fontèna”. Aveva insegnato nel contado, come a Ponte Felcino: da qui la sua predilezione per il dialetto di “fuori le mura” con le “e” al posto delle “a” (chèsa, pène per “casa/pane”). Il volume fu ristampato da Guerra – udite, udite! – a cura di Claudio Spinelli e della nipote Clara Canestrelli (cui è dedicata la foto in pagina) e costituisce una perla di poesia e di persuasa appartenenza.

[Detto tra noi: fu Clara a donarmi degli inediti, scritti su quadernetti con la grafia elegante di Federico].

Questo, e tanto altro, sarebbe bello raccontare a bambine e bambini che da stamane siedono su quei banchi. Di certo più comodi dei nostri: con la seduta attaccata, col calamaio al centro e le macchie d’inchiostro pulite con la gomma e succhiate con la cenere della stufa.

Questo, e molto altro, si potrebbe/dovrebbe raccontare ai bambini di oggi. Che non hanno conosciuto Santucci e Berardi. Ma che hanno al loro fianco Maestri e Maestre non meno appassionati. E importanti. Perché una casa si costruisce dalle fondamenta.

Tra lessico e storia. La parola MAGISTER viene da MAGIS+TER, ossia indica qualcuno che è “tre volte più grande”. Mentre MINISTER deriva da MINUS+TER (“tre volte piccolo”). Anche se i “ministri” (e perfino i “viceministri”) sono oggi considerati più importanti dei maestri.

Ma, nostalgie (ed etimologie) a parte, buon anno scolastico ai bambini della Ciabatti. Ma pure a tutti gli altri bambini di Perugia, Italia Mondo.

E anche a tutti quelli che li aiutano a crescere. Con fede e speranza nel futuro.