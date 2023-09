INVIATO CITTADINO Primati perugini. Parte dalla Vetusta il sistema Logik Smart Access per garantire efficienza e sicurezza

Un incontro amichevole per comprendere appieno la validità di un sistema che pone un’Azienda del nostro territorio al vertice delle soluzioni in grado di coniugare efficacemente tecnologia e sicurezza.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Il giovane imprenditore Maurizio Valeri, figlio d’arte (la sua famiglia è stata per anni titolare di una blasonata ferramenta cittadina) illustra le funzioni della Logik Unit connessa in Wi-Fi, in modo da garantire anche la continuità del servizio.

Con un sistema che fa a meno del cloud (soggetto a ingressi non autorizzati, blocchi e inconvenienti vari) utilizzando una crittografia end-to-end, spiega Maurizio.

Un sistema che ci pone tra i soggetti più avanzati in Italia e in Europa.

Il prossimo passo sarà quello del riconoscimento di impronta digitale. Con una app appositamente programmata dal meglio dell’intellighenzia nazionale.

Il 20 ottobre, alle 9:30, in Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, Sala Ercole Farnese, una mega presentazione con operatori provenienti da tutta l’Italia centrale a anche da regioni del Sud dello Stivale (per esempio, dalla Puglia) con tecnici e amministratori, impazienti di attendere la presentazione del prodotto nella propria zona.

Alla presentazione del 20 ottobre in ABA hanno promesso la presenza sia Romizi che Squarta, nella prospettiva di assecondare le attività di punta del nostro territorio.

PS. Il sistema è stato donato all’Accademia relativamente alla carraia, alla porta d’ingresso e alla Sala Ercole Farnese. Verrà anche applicato alla Gipsoteca e al resto dell’Antica Istituzione Formativa.