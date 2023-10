INVIATO CITTADINO Presentata la grande Mostra alla Basilica di San Pietro

Un’operazione che ha mobilitato energie locali, nazionali e internazionali.

Impossibile riferire la teoria di soggetti nominati, e ringraziati, dalla curatrice Laura Teza. Seguita dal saluto, sintetico e sincero, dell’assessore Margherita Scoccia.

(Foto Sandro Allegrini)

Colpevole, per una persona amante dell’arte e della cultura, fare a meno del prezioso catalogo che corona un’operazione preziosa quanto rigorosa. Insomma: quando tradizione, studi e tecnologia riescono a dialogare e interagire.

Da oggi l’aperura al pubblico. Visitabile, fino al 7 gennaio 2024, alla Galleria Tesori d’Arte del Complesso monumentale di San Pietro.

La peruginesca "Ascensione di Cristo", sicut erat e mai così vicino all’ubi erat. Prima che la “gallica rapina” la frazionasse e la disperdesse per l’universo mondo.

Una ricostruzione digitale dell’enorme pala. Con la spiegazione – anche per il profano – di cosa e come fosse l’enorme “cassa”, macchina d’altare che la conteneva. E che la Teza illustra con paziente competenza, declinando l’unità di misura e il mistero di quei tondi, che fanno il paio con uno (udite!) intercettato nella chiesa di Castel Rigone.

Ma gli studi e le scoperte non si fermano qui, perché si annunciano ricerche, cicli di conferenze, a coronamento di questo eccezionale lavoro di squadra.

Un’operazione – per restare in tema coi tesori della Galleria – veramente “corale”. Così come recita quel Colloquio Corale del nostro grande Capitini, religioso laico. Che al Perugino dedicò queste parole, contenute nella guida dell’anima dal titolo “Perugia” (da me ripubblicato nel 2008, in occasione del quarantennale dalla morte del filosofo): “Il Perugino è un ‘centro’ da cui guardare Perugia. Dopo la prima adesione psicologica alle sue figure, ai suoi paesaggi, è necessario passare per un atteggiamento critico che riduce l’esaltazione convenzionale, ma poi si ritrova una grandezza autentica”. Concludendo: “Il Perugino rappresenta l’ultima affermazione creativa della spiritualità perugina”.

Da sottoscrivere. E da approvare senza riserve. Come l’operazione di cui parliamo.