INVIATO CITTADINO Premio Elce Viva 2023 a Valentina Costantini, titolare de L’Erba Voglio

Premio Elce Viva 2023 a Valentina Costantini, titolare de L’Erba Voglio. Il riconoscimento consegnato durante la Festa di quartiere Elce & Friends.

I giurati non hanno avuto dubbi di sorta. I voti per l’assegnazione della targa numero 6 sono massicciamente confluiti sullo storico esercizio di cartoleria di via Annibale Vecchi.

La libreria-cartoleria era stata fondata dalla mamma Manuela al servizio della popolazione scolastica di Elce. Costituita prioritariamente dagli alunni della primaria Valentini e della media Leonardo da Vinci.

Non solo libri, quaderni e accessori di cartoleria, ma anche articoli da regalo, giocattoli e gadget spiritosi.

I premiati negli anni scorsi sono stati la Merceria Falovo, l’Edicola Cesarina Chiacchiera, l’Antico laboratorio tessile Giuditta Brozzetti di Marta Cucchia, il Copy Center di Giuliano Giostrella, le sorelle Rita e Gabriella della Tappezzeria Moretti.