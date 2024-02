INVIATO CITTADINO Porre fine al degrado del Monumento a Sabra e Shatila di piazza Grimana

Specie coi mala tempora che currunt. Bene hanno fatto Sara (Bistocchi) e Lucia (Maddoli), a sollecitarne la riqualificazione.

Con una concretezza di cui dovrebbe vestirsi sempre la politica, condita col valore aggiunto della sensibilità femminile.

Il monumento che celebra le Vittime di tutti i genocidi è quanto mai attuale. E si potrebbe agevolmente estendere a quanti portano nel corpo e nell’anima le ferite di oggi, in terra di Palestina e altrove.

Questo monumento di caratura simbolica e puramente concettuale fu realizzato da Vittorio Pecchioli in ricordo dell’eccidio di Sabra e di Shatila compiuto (1982) in Libano dalle falangi libanesi e dall’esercito del Libano del Sud.

Con l’apporto dell’esercito israeliano, in un campo di palestinesi alla periferia di Beirut, furono trucidati migliaia di civili palestinesi e sciiti libanesi.

Successivamente, il riferimento dell’artistico manufatto è stato esteso alla memoria delle vittime di tutti i genocidi. Simbolo antirazziale e contro ogni discriminazione.

La sua integrazione con la civitas perusina ha da anni assecondato l’inserimento della scultura nel percorso del memoriale perugino, facendolo diventare uno step nelle celebrazioni ufficiali del 20 giugno.

Basta recarsi sul posto per verificare come il monumento soffra di corrosione e ossidazione e abbisogni di manutenzione.

Lode alla risposta dell’assessore Otello Numerini che si è impegnato ad operare per la sua riqualificazione.

Ma non è tutta ruggine quel che sembra. Infatti fu lo stesso artista a sottoporre l’opera a un trattamento di pre-ossidazione. D’altronde è ormai in voga da tempo il corten che ha proprio questa natura e aspetto. E, per sua caratteristica, non subisce ulteriore stato di deterioramento.

Ma l’intervento serve. L’opera ha sulle spalle ben oltre 40 anni. Basta recarsi in loco per verificare che è necessario un intervento di manutenzione, volto a rivitalizzare la cromia originale.

Cosa c’è da fare. L’intervento di pulitura, da realizzare con trattamenti con apposito biocida e successiva idropulitura, va completato con la stesura di prodotti specifici a scopo protettivo.

Anche la piattaforma cementizia è sudicia e imbrattata da sporcizie di vario genere. All’interno si vedono appoggiati rifiuti e materiali da toccare coi guanti.

Ma non c’è bisogno di esperti restauratori. Pare, insomma, che potrà corrispondere alla bisogna l’intervento del personale del cantiere comunale. Speriamo che così sia.

PS. Evitare di lasciare per mesi la corona deposta in occasione del XX Giugno. Abbiamo più volte verificato che le corone restano spesso fino al 20 giugno dell’anno successivo. E questo non fa onore alla città. Anche quella di quest’anno è ancora lì: rotta, rinsecchita. Una vergogna.

Secondo PS. Col favore delle tenebre, intorno a quel monumento si vedono, e ci segnalano, movimenti di persone, probabilmente poco interessate all’arte e alla storia. Chissà che faranno?

(Foto esclusive Sandro Allegrini)