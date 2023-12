INVIATO CITTADINO Ponte San Giovanni, via della Scuola. Buche nella nuova bitumazione prontamente richiuse

Val più na voce a tempo… recita un detto perugino. A significare che le cose dette a tempo debito attivano meccanismi rapidi. Viene in mente il grido Ciro! di Massimo Troisi.

E così è andata anche per la nostra segnalazione, a noi conferita dall’amico Gino Goti che segue le vicende ponteggiane con puntualità.

Quel nostro servizio ha fatto il record di lettori perché segnalava un fatto oggettivo e verificabile. Oltre che piuttosto scandaloso: ossia che si fossero aperte buche sul manto di asfalto appena rifatto.

Pare che la creazione di buche sul manto appena posato fosse dovuta al malfunzionamento della macchina erogatrice del bitume.

Insomma: nell’impasto di catrame si sarebbero formati dei grumi compatti che avrebbero determinato il distacco degli stessi dalla carreggiata a causa del mancato amalgama con l’insieme.

Certo è che i lavori erano stati eseguiti a tamburo battente, lavorando anche di notte, al fine di consegnare in tempo utile, contrattualmente sancito, il lavoro.

Ma, come si dice, presto e bene non vanno insieme. Per cui si è dovuto rimettere mano per la seconda volta.

Goti ci ricorda che i lavori erano stati effettuati in dicembre e consegnati…alla viabilità l’antivigilia di Natale. Ma a Santo Stefano erano apparse delle buche che avevano indispettito residenti e automobilisti. Validando il detto dura da Natale a Santo Stefano, riferito a un prodotto di scarsa qualità.

Ieri mattina, squadre di operai erano al lavoro per ricoprire le buche e colare asfalto bollente sui lati della carreggiata.

I lavori in via della Scuola, nel parco Pascoletti e in altre zone del paese rientrano nel progetto di risanamento del Pinqua e hanno delle cadenze precise per avere diritto ai finanziamenti stanziati.