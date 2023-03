INVIATO CITTADINO Poker di compleanni al Circolo del Tempobono

Poker di compleanni al Circolo del Tempobono, in via del Cortone, al Borgo Bello. Non era mai accaduto di festeggiarli insieme. E dunque stavolta la festa ha rivestito carattere di eccezionalità. Uno dei Circoli più antichi della Vetusta ha celebrato ben quattro compleanni di soci.

Uno di loro, Giuseppe, ha atteso una settimana dopo il suo onomastico, per festeggiare l’uno e l’altro.

(foto Sandro Allegrini)

Ma il genetliaco di Gianna, Iliana e Nella hanno fatto del mitico Peppino unico gallo nel pollaio dei locali di via del Cortone. Dove un tempo ci fu stazione di posta, con grande movimento di carrettieri e cavalli. Biada e bicchieri di vino sparsi e versati a quattro mani.

Un’occasione, quella di sabato 25 marzo, cui le cuoche hanno egregiamente corrisposto: Nella e Iliana, fra l’altro, erano insieme festeggiatrici e festeggiate, spalleggiate dalla fida Maria. Gianna è l’amatissima compagna del presidente Enzo Garghella, che non ha lesinato canti e affettuosità. Presente anche una qualificata rappresentanza di FilosofiAmo, nella persona del presidente Francesco Berardi e sua moglie Anna Maria.

Sullo sfondo il sasso e le chiavi di Pietro, simboli del rione. A ricordarci la Battaglia dei Sassi (o litomachia) e l’ingresso dei Pontefici dalla via Papale, passando sotto l’Arco di Duccio, da poco restituito all’antico candore dei travertini.

Torta e spumante a celebrare affetti e amicizia. Rinverdendo il detto che ricorda come l’amicizia raddoppi le gioie e divida i dolori a metà.