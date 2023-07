INVIATO CITTADINO ‘Poesiadiventateatro’ Straordinaria performance di Floriana La Rocca

Ferro di Cavallo. Art Studio Gallery in via delle Caravelle, 2. Dove la pittrice Monia Romanelli tiene corsi di formazione per far acquisire tecniche di pittura e disegno (a grandi e bambini). Ma senza trascurare il fashion delle sue creazioni… da indossare.

Sinergia perfetta con l’arte teatrale di Floriana, accreditata come cantante-musicista (vincitrice a Castrocaro, ancora 'bambina', con trascorsi con Ivano Fossati e altri al top del pentagramma), attrice di cinema e fiction (con speciale frequentazione delle tavole del palcoscenico, anche alla scuola di Giorgio Albertazzi).

Ma anche scrittrice in prosa e in poesia, con raccolte coccolate da illustri prefatori (Donato Lo Scalzo e, modestamente, il sottoscritto).

Ha proposto brani musicali, come l’aznavouriano “Io sono un istrione” e tanto altro.

Il tutto condito con una passione irrefrenabile che la carica del valore aggiunto dell’endiadi bellezza-bravura.

Una domenica da ricordare. Apprezzata da quanti hanno a cuore arte e cultura.