INVIATO CITTADINO Piovono calcinacci, transenne in Via Calderini

I Vigili del Fuoco collocano transenne su oltre metà del marciapiedi di via Calderini. Non solo sul tratto in cui è piombato il cordolo superiore di una finestra. Fortunosamente senza far danni alle persone che, a quell’ora (circa la mezzanotte), non si trovavano a passare su quel luogo ordinariamente assai frequentato [INVIATO CITTADINO Cadono calcinacci in via Calderini. Piomba a terra una cornice di finestra (perugiatoday.it)].

I materiali sono ancora a terra, ma la parte transennata comincia dalla parte alta della strada, a fianco del Palazzetto dei Notari, per dilatarsi fino al civico 13, ossia proprio all’inizio del negozio Biagini.

Ne abbiamo chiesto il perché. Ci è stato risposto che lo stato in cui versa l’edificio fa ragionevolmente temere il ripetersi di un’evenienza del genere.

Infatti, mentre l’edificio a monte, e quello a valle, hanno discendenti e sottotetto rifatti ex novo, questa parte, di altezza inferiore – ma senza soluzione di continuità con gli altri due adiacenti – ha la sezione terminale della gronda e del sottotetto probabilmente ammalorati.

Da qui l’esigenza di mettere in sicurezza, inibendo il passaggio dei pedoni per tutto il tratto corrispondente.

Probabilmente, verrà emessa un’ordinanza che impone ai rispettivi proprietari l’impegno a intervenire in tempi brevi.