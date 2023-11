INVIATO CITTADINO Piazzetta Ruggero Puletti e la canellina dello scandalo

È ripresa alla grande l’attività di spaccio in piazza Grimana e dintorni. Il pendolo oscilla tra Porta Pesa (via del Pasticcio, via dei Ciechi…) e il tratto iniziale di corso Garibaldi. Passando per le nascoste via del Melo, via degli Scortici, via dei Pellari e adiacenze.

Insomma, l’antico quartiere della Spina, degradato e demolito dal fascismo per ricostruirlo più sano e dignitoso... che pria (Petrolini dixit). Operazione mai avvenuta. Ora la facies esteriore è un po’ cambiata, ma lo spaccio ne costituisce un esecrabile stigma.

È ormai comune, al calar della sera, il movimento di spacciatori e consumatori. Girellano tra le scalette di via della Pergola, tra il campetto da basket e piazzetta Puletti. Le facce sono le solite e appartengono a individui ben noti che si muovono in gruppetti, apparentemente impegnati in chiacchiere e cazzeggio.

Usano telefonini per dare e ricevere ordini. Se ne vedono parecchi anche nel movimento del Mercato Etrusco del venerdì, quando si occultano più facilmente nel movimento delle persone. Al calar della sera, grate agli innamorati e... ai malviventi.

Le tracce dell’uso delle sostanze sono costituite da siringhe disseminate in zona. Sia in aderenza agli ex bagni, sia lungo le scalette, sia sotto la fila di lecci.

La fontanella tra il campo da basket e piazzetta Puletti ne porta i segni. Oltre a piccioni morti, su quella vaschetta si notano tracce di sangue, tappi e siringhe. Materiali che vengono pazientemente rimossi sia da Gesenu che dal volenteroso Italo, il “custode” della piaggia di San Fortunato. Che dice: “Professó, diquì n se campa più!”.

Tra fazzolettini e sporcizia ci hanno fatto notare anche una boccetta di metadone, con tanto di targhetta indicante il medico prescrittore. Il quale – intendiamoci – non ha nessuna colpa: non potendo prevedere chi, dove e che uso ne faccia l’assistito. Se personale o… commerciale.