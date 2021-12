INVIATO CITTADINO Piazzetta Puletti, operazione conclusa. Ma l’asparago è sempre lì

Piazzetta Puletti, operazione conclusa. Ma l’asparago è sempre lì. Peccato.

Ne abbiamo parlato, segnalandone la bruttura. Ma non c’è stato verso di schiodare la questione e la mostruosità rimane.

Il lavoro di robusta potatura è felicemente concluso. Con legittima soddisfazione della città e dei residenti di prossimità. Che dovevano tenere la luce accesa a mezzogiorno e si trovavano le fronde invasive di quei lecci fin sul tetto, a intasare le calate di gronda.

Operazione conclusa. Con l’Arco Etrusco illuminato dai riflettori, prima occultati dalla chioma delle piante cresciute a dismisura. Col vantaggio di discernere la tessitura muraria etrusca che discende da via Bartolo e dalla piaggia di San Fortunato.

I potatori hanno conferito altrove i consistenti residui del taglio, hanno ripulito a dovere, concimato, cosparso di fertilizzante e terriccio il sottobosco (foto). Insomma: tanto di cappello e onore al merito.

Ma l’auspicato taglio di quel carciofo di cipresso è rimasto lettera morta. Pur essendo atto dovuto e necessità condivisa.

Scrive lo storico Franco Mezzanotte, residente di prossimità: “Si tratta del residuo di una precedente stagione politica”. In effetti, chi sa ricorda che quella pianta venne improvvidamente messa a dimora di fronte al monumento che commemora le vittime palestinesi. Meritevoli di rispetto e memoria, per carità! Ma piantare un cipresso in mezzo a un boschetto di lecci non fu di certo un’idea brillante. Anche perché quell’essenza incongrua è diventata colossale, ma anche spelacchiata: oggi assai simile a un asparago.

Non ci voleva molto a tagliarla. Ma non si è voluto farlo.

Morale della favola. Quando è la burocrazia a dettare l’agenda alla politica, accadono queste enormità. Un tempo, il politico assumeva la responsabilità delle decisioni e si affidava agli uffici perché dessero gambe alle scelte, rendendole fattibili. Oggi pare non sia più così.