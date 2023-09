INVIATO CITTADINO Piazzetta del Post (o del Melo). La fontana ‘sonora’ è muta, mutissima… praticamente defunta

A quella, malata, della poesia di Aldo Palazzeschi, veniva almeno accreditato il “Clof, clop, cloch / cloffete, cloppete, clocchete, /chchch…”. Tipico esempio di fontana futurista e giocosa.

Ma qui al Post non c’è niente da ridere. Anche se, all’atto della sua installazione, questa fontana era “futuribile”, coi suoni diversi e spiazzanti. Meraviglia.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Da sottolineare il fatto che era costata un botto (tanto per dire come si spendono i soldi!).

Poi, dopo l’iniziale periodo di funzionamento, la lunga malattia, l’acqua che non arrivava o eccedeva i limiti della vasca di raccolta.

E di suono – che tanto stupiva i bambini – neanche a parlarne. O sentirne.

Oggi la fontana non ‘canta’ più: tutto tace, la vasca è rotta e colma di fogliacce rinsecchite.

E dire che il POST è stato, può tornare ad essere, una di quelle Istituzioni qualificanti, con una ricaduta educativa considerevole. Non solo per bambini e ragazzi, ma anche per gli adulti. Ne sa qualcosa Francesco Gatti che mise in atto una serie di iniziative di grande riscontro.

Oggi se ne vede il degrado.

Anche la formicona nera, all’ingresso su via del Melo (foto), avrebbe bisogno di una ripulita. Ma non c’è spazio per la pietà. Animalesca o meno che sia. Né rispetto nei confronti di una meritoria Istituzione tutta nostra.

E non si parli di accanimento ideologico. Dato che da via del Melo si entrava nella Depositeria Comunale, ancora contrassegnata dal fascio littorio a sinistra della scritta (foto). Si fa per dire.

Il POST l’hanno voluto e realizzato quelli di prima e sarebbe da difendere da quelli di adesso e, sicuramente, anche da parte di quelli di domani. Perché è stato, può tornare ad essere, un fiore all’occhiello della città.