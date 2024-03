INVIATO CITTADINO Piazza Matteotti. Postazioni telefoniche rimosse

Guano che non si deposita più sulle postazioni telefoniche, opportunamente tolte di mezzo. Dato che il loro uso era ormai pari a zero.

Ricordiamo che le tre postazioni erano provvidenzialmente protette da una cupola di plexiglas, letteralmente coperte di feci.

Uno spettacolo indegno. Tanto più se si considera che in prossimità esiste un box per la somministrazione di panini, bevande e sfiziosità varie. Roba da far andare di traverso anche il miglior panino, come quello della rinomata porchetteria storica di Alessandro Granieri..

Ottima decisione, dunque, quella della rimozione dei tre inutili punti telefonici. Scelta che restituisce alla facciata dell'adiacente palazzo delle Poste-Tribunale la sua dignità.

Ma anche oggi che non ci sono più quelle postazioni telefoniche, non meno schifoso è il tratto di marciapiede circostante.

I pedoni calpestano abbondanti quantità di penne e feci che poi, senza pensarci, si riportano a casa. Con le immaginabili conseguenze a carico della propria salute di quella dei loro cari.

L’alternativa è quella di scendere dal marciapiede e di camminare sulla corsia delle auto, non senza qualche rischio.

Quando ci si deciderà a dotare il palazzo di idonei dissuasori, anche di ultima generazione?

Oltre ai classici spuntoni, stanno sul mercato disabituanti spray, o dissuasori acustici.

Insomma: la questione è seria e occorre prendere una decisione, improntata a rapidità ed efficacia.