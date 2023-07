INVIATO CITTADINO Piazza Matteotti. Bancarelle, quisquilie, pinzillacchere

Come sempre accade, la città si appresta a celebrare la Kermesse internazionale del jazz. Ed è un bene: per la cultura, l’economia, la musica. Considerando le ricadute positive di tutto questo sul prestigio di Perugia.

More solito, si preparano ambulanti e opportunisti che tentano di fare un po’ di business.

Intendiamoci: niente di scandaloso. Ma, forse, qualcosa di poco appropriato.

Dalla mattinata di ieri, fra il Tribunale e il palazzo delle Poste si vedono schierate una serie di bancarelle. Vendono robetta di bigiotteria di basso artigianato, se non di produzione seriale. Cineserie, per dirlo con una definizione in voga.

C’è chi si ferma a dare un’occhiata o anche a comprare qualcosa.

Ci si chiede se questo contribuisca alla buona immagine della città. A nostro modesto avviso, si direbbe proprio di no.