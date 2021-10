INVIATO CITTADINO Piazza IV Novembre, i lavori alla cattedrale diventano 'spettacolo'

Piazza IV Novembre. Tante persone col naso all’insù assistono a uno spettacolo eccezionale. Un braccio telescopico di inusuali dimensioni carica materiali per l’intervento di manutenzione straordinaria alla chiesa cattedrale.

Si tratta, prevalentemente, di strutture metalliche che fungono da supporto all’intervento.

L’enorme braccio le carica, imbracate su fasce di resistenza garantita, e le porta in prossimità del campanile, adagiandole sul tetto.

Un’operazione inimmaginabile se non con un mezzo straordinario, quale quello messo in campo dall’impresa Zallocco per trasporti eccezionali.

Il braccio ha un’estensione che si dice superi i cinquanta metri. Il raccordo fra il personale a terra e quello sul tetto ad accogliere i materiali è garantito da un controllo in viva voce, al fine di impartire ordini corretti e inequivoci.

L’operazione si è protratta per diverso tempo. Suscitando forte curiosità fra perugini, scolaresche e turisti che, incredibilmente, continuano ad affollare l’acropoli.