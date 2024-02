E via protestando. Una contestazione persuasa, rumorosa ma civile, solidale col territorio. Ma composta. Tanto che vigilano solo un paio di poliziotti e qualche carabiniere. E i manifestanti, arrabbiati ma col sorriso, dialogano con le Forze dell’Ordine.

Commenta un altro : “10 mila euro per tuta la cartellonistica di tutti i Comuni dell’Umbria. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere”.

Aggiunge un manifestante : “E poi vanno in Europa a promuovere il territorio con finte promesse. Ma quale Cuore verde? Voglio vedere come si metteranno quando arriveranno gli escursionisti tedeschi e troveranno questo sfacelo”.

Sfidano : “Voglio vedere come faranno quando i percorsi saranno scassati e inagibili”.

Rinfacciano : “Lorsignori non sono stati di parola. Ci avevano promesso, dopo un primo incontro, che si sarebbe aperto un tavolo di discussione entro dieci giorni. Quel termine è scaduto, ma niente si muove”.

Provengono da tutta l’Umbria in rappresentanza di Associazioni come: FAI, CAI, WWF, Legambiente, Naturavventura, Italia Nostra, Federazione umbra gruppi speleologici… e tante altre.

INVIATO CITTADINO Piazza Italia. In massa per gridare il loro NO ai motori sui sentieri