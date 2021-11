Piazza Puletti. Niente Mercatino del martedì. Si procede alla robusta potatura della selva oscura

Piazza Puletti. Niente Mercatino del martedì. Partiti i lavori di riqualificazione. Si comincia con la potatura dei lecci che costituivano la “selva oscura” cittadina di fronte a Palazzo Gallenga. Operazione che si protrarrà per almeno una quindicina di giorni.

Il lavoro fa seguito al diradamento selettivo che ha ridotto il fittume della jungla urbana. Si è cominciato l’estate scorsa ( INVIATO CITTADINO Si abbatte selettivamente la 'selva oscura'. Va in scena il primo esempio di deforestazione urbana ), nel mese di luglio.

Stavolta si tratta di sbassare le chiome anche per ridare aria e luce alle abitazioni circostanti ( Luci accese in casa a mezzogiorno, la protesta dei residenti per la "selva oscura" di via Pinturicchio ).

Primo atto di un processo votato a restituire alla cittadinanza un segmento importante e storico, considerando il prospetto dell’adiacente Arco Etrusco (con la tessitura muraria di via Bartolo coperta dalla vegetazione) e la sua spendibilità sul piano turistico e culturale.

Sono all’opera operai qualificati con ben due cestelli telescopici. Sono state ridotte le chiome che, lungo le scalette di via della Pergola, entravano addirittura nelle case dalle finestre.

Ora resta la zona tetti, ampiamente invasa. Infine si agirà sul settore attualmente adibito a parcheggio. Una storia indegna che avrà finalmente termine.

P. S. Dopo il diradamento e la potatura resta, lungo via degli Scortici, un isolato cipresso, unico e stonato esponente di un’essenza estranea al contesto fatto tutto di lecci. Quella pianta, brutta e spelacchiata, sembra un asparago e fa pessima mostra di sé. Ci dicono che dovrebbe restare. La si tolga di mezzo. Giovando all’etica e all’estetica.