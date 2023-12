INVIATO CITTADINO Piazza della Repubblica. Quel totem abbattuto dal vento è segno di trascuratezza

Un totem rovesciato dal vento impetuoso dei giorni scorsi. Sta a terra in adiacenza al negozio di ottica, accanto all’esposizione di fiori e piante delle fiere natalizie in acropoli.

Ne è stata segnalata la pericolosità, ma nessuno si è curato di rimettere in sesto quell’ammasso metallico che è brutto a vedersi e costituisce fonte di pericolo.

Il fatto che lo si trascuri è ancora più assurdo, se si considera che l’evento reclamizzato è proprio la mostra della Bottega del Perugino, aperta in Palazzo Della Penna.

Spiace dirlo, ma si tratta di una trascuratezza che nuoce anche e proprio al Comune di Perugia e alle sue attività culturali. È per questo che rivolgo un appello all’assessore Leonardo Varasano perché si faccia carico di risolvere l’inconveniente.

L’occasione per un po’ di storia e di memorie cittadine

Quel luogo, oggi piazza della Repubblica, era un tempo chiamata Umberto I e, davanti all’ex Medioevo, mostrava la statua del Perugino, ora ai Giardini Carducci.

In Gallery due immagini appartenenti all’archivio Franco Venanti e già pubblicate in vari libri del Maestro della neofigurazione.

Nella prima si vede lo stesso punto (dove giace il totem) quando vi stava l’accesso del negozio Perugina, in splendido liberty, con vetrine lungo il corso. A lato, il negozio di Gaetano Stivalini il cui titolare fu ferito gravemente (con esiti mortali) dai fascisti [la foto sta alla pagina 54 dell’ultimo libro di Franco Venanti, L’alfabeto. Memorie e riflessioni (Futura Libri) che ho avuto modo e piacere di curare].

La seconda immagine riporta l’incendio (doloso?) appiccato allo stesso negozio Perugina. Vi si nota, di spalle, l’immagine, per me toccante, di Franco ragazzino (già portava il Borsalino) e di suo padre Domenico.

Un luogo di forte suggestione e ancora bellissimo. Ecco: è un peccato vedere quel totem per terra.

Osservazione da laudator temporis acti (?). C’erano una volta, e ancora ci sono, dei membri della Municipale che girano per l’acropoli. Un tempo – di questo sono sicuro – riferivano su cose che capitava loro di vedere. Problemi e problemucci da segnalare e risolvere. Ci sono anche tanti soggetti impegnati in pubblici servizi (penso, ad esempio, a dipendenti della Gesenu che operano nell’acropoli) e che dovrebbero vedere, e segnalare, problemi e problemini. Ma forse è più facile pensare “non è affar mio” e tirare dritto.

E magari c’è qualche cittadino sensibile e amante della città che chiama, segnala. Spesso inutilmente. Penso, e lo dico chiaramente, al nostro concittadino Gianluca Papalini che non ha timore di apparire rompiscatole e che vede, chiama, segnala.

Ecco: mi piacerebbe che i Papalini (definisco Gianluca, non a caso, defensor civitatis) si moltiplicassero. Per segnalare le cose che non vanno. O che potrebbero andare meglio. Ecco cosa significa, almeno per me, essere e professarsi civis perusinus. Con orgoglio e consapevolezza.

(Foto Sandro Allegrini e Archivio Franco Venanti)