INVIATO CITTADINO Piazza Cecilia Coppoli. Al Bar Espressino il must dell’arte fotografica

C’è di che sgranare gli occhi davanti a tanta magnificenza.

Un’esposizione visitata dall’Inviato Cittadino insieme all’archeologa Barbara Venanti, che di senso estetico deve ben averne. Anche per essere figlia del massimo pittore Franco Venanti.

In mostra una strepitosa gallery che comprende gli artisti Salvatore Cerniglia, Fabrizio Filippini, Giuseppe Guaitini, Claudio Capretta, Massimo Menconi, Deborah Mariotti, Carlo Bianconi, Massimo Balzana, Gianluca Curti, Nicola Bazzica, Rino Di Maio, Marco Cucchi, Michele Fiscella, Gianmaria Camponeschi, Mario Pennicchi.

L’iniziativa fa capo proprio allo stesso Pennicchi che ha recentemente fondato, in via della Tramontana, in fondo a Sant’Erminio, “Il garage di Elio” che raccoglie il più e il meglio della fotografia storica e contemporanea.

La mostra verrà di certo prorogata. È quanto chiedono i gestori dell’esercizio e quanti, monteluciani e non, non hanno finora avuto occasione di ammirare questa sfilza di capolavori sciorinati con gusto.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Tra le foto, ve ne sono alcune – come quella in pagina – vincitrici di numerosi premi nazionali.

Peccato perdere l’occasione di ammirare questi prodotti in cui arte e tecnica si riconducono ad unità.