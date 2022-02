INVIATO CITTADINO Perugia, via Ripa di Meana: quei vasconcini pieni di piante inaridite fanno pena

Via Ripa di Meana. Quei vasconcini pieni di piante inaridite fanno pena… ma c’è chi si offre di intervenire. Puntando i riflettori su questo scempio e pensando di fare qualcosa.

Si tratta della parte emergente delle sottostanti strutture al parcheggio multipiano delle Briglie di Braccio, in prossimità del tribunale di via XIV Settembre, già Campo Battaglia.

Scrive un’amica lettrice: “Avverto la necessità di fare qualcosa per un angolo di questa città ormai in preda al più totale abbandono”.

Il riferimento è al “tratto di strada dietro all’ex dispensario (Laboratorio di Igiene e Profilassi) di via XIV Settembre dove campeggiano da mesi dei vasconi occupati da piante secche, orrende e dolorosamente esposte allo sguardo di chi, cittadino o turista, percorre quella rotatoria anche per salire all’acropoli o per scendere verso la zona di San Domenico”. Fra l’altro, la situazione fa rima col degrado di quell’edificio, ormai soprannominato “palazzo della vergogna”.

In effetti si tratta di uno spettacolo desolante. All’inizio ci travasarono delle piante di pitosforo. Poi, dopo la morte parziale di queste essenze, un mix casuale. Quando non, addirittura, fu tutto lasciato in preda alle erbacce, ai rovi, agli sterpi.

Scrive la lettrice: “È veramente l’immagine dell’incuria e del disamore totale verso questa meravigliosa città che non mi ha dato i natali ma che soffro nel vedere così abbandonata”.

La comunicazione prosegue con rilievi legati al cialtronismo e all’incapacità di chi ha il dovere di intervenire.

Che fare? Segnalare, deprecare, invitare a porre rimedio. L’abbiamo fatto.