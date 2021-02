INVIATO CITTADINO Perugia, un altro negozio che si muove nel puzzle dell'acropoli

Un cartello annuncia l’imminente trasferimento dell’attività: Dandara passa da via Baglioni a via Mazzini

Un altro negozio che si muove. Dandara passa da via Baglioni a via Mazzini. L’immobile deve essere liberato entro il mese e quello di destinazione è già disponibile. Tanto che un cartello annuncia l’imminente trasferimento dell’attività.

Dice un operatore immobiliare: “Non si capisce perché abbiano scelto di spostarsi in uno spazio più piccolo... pagando lo stesso canone”. Non siamo sicuri che le cose stiano effettivamente così. Comunque la notizia del trasferimento è ufficiale.

Una delle motivazioni potrebbe risiedere alla considerazione che la via Mazzini, prioritariamente vocata alla ristorazione e al fast food, è un luogo appetibile, grazie al fatto che vi transita un elevato numero di persone. Non è perciò da escludere che la motivazione possa essere ricondotta a quella della più ampia visibilità. Perché, come si dice, “chi non mostra non vende”. La via Mazzini è percorsa solo a livello pedonale e la gente osserva, si ferma e, se del caso, compra.