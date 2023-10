INVIATO CITTADINO Perugia si prepara a celebrare Halloween. Tutte le novità in negozio e nel web

Dopo la pausa del covid riesplode la joie de vivre. Lo testimonia Massimo Gardi, titolare dell’affermato negozio Divertilandia, conosciuto anche come Party Street.

La sua più recente invenzione è quella di aver creato, in uno spazio apposito della vendita/esposizione, un luogo addirittura raccapricciante, con rumori, luci psichedeliche, effetti speciali.

La stanza degli orrori. Si tratta della simulazione di un antro, popolato da spaventose creature, umane, subumane e animalesche, che – al semplice battito dei palmi del visitatore – si dimenano, protendono le mani ossute e schierano fauci polifiodonte, lanciando alti lai in un clima infernale, attraversato da rumori e bagliori minacciosi. Un autentico spettacolo trasversale alle età.

(Foto Sandro Allegrini)

Dai Baracconi la formidabile idea. “La mia fonte d’ispirazione è stato il Castello degli orrori, che tanto mi impressionò da ragazzino”, rivela Massimo.

Fra i travestimenti in auge, specie tra le bambine, va forte Mercoledì, la bambina degli Addams. Nelle versioni tradizionale, college e ballo. Ma restano i personaggi horror e truci come Freddie Krueger e altri, dotati di machete, motosega, artigli e unghie d’acciaio, pronti a fare a pezzi, sbranare, dilaniare i malcapitati interlocutori.

Il ruolo di Netflix. Per le serie ispiratrici domina Squid Game e Casa di Carta con proluvie di costumi e maschere, per giochi molto graditi, specialmente ai giovani.

El Día de los muertos. Da almeno tre anni, oltre ad Halloween, si celebrano – dal 31 ottobre al 2 novembre – i Giorni dei Morti, la Festa messicana di origine precolombiana, frutto del sincretismo tra l'antica cultura preispanica e il cattolicesimo. Grazie anche ai cartoons di genere, buttati sul comico, ma suggestivi. Costumi, accessori di spaventoso realismo.

Dagli accessori ai costumi. Fino a qualche anno fa si acquistavano travestimenti completi. Da un po’ si tende a comprare accessori caratterizzanti e poi, per il costume, si lascia spazio alla libera creatività. Questione di costi? “Non solo”, ribadisce Lorenzo L’Episcopia, braccio destro del titolare. E spiega: “Il fatto è che ciascuno si crea il vestito a suo piacimento, disponendo degli accessori acquistati. Specie i giovani sono abilissimi”.

La sartoria teatrale è sold out. La madre del titolare e i suoi collaboratori sono magnifici creatori di costumi su misura. Ricevono ordini dall’Italia e dall’Europa. Realizzano creazioni straordinarie. “Abbiamo chiuso gli ordini”, dicono. Dato che, tra realizzazione e consegna, passa del tempo e il prodotto arriverebbe tardi, sforando le date fatidiche.

Quando e dove si compra. Il negozio è molto frequentato da piccoli e da adulti. Si acquista di tutto: non solo costumi e accessori, ma anche giochi, scherzi. Si lavora specialmente nel fine settimana e, adesso, nell’imminenza della festa, tutti i giorni. Ma anche il web funziona alla grande.

Gli acquisti in internet: un vero fenomeno socio-antropologico. Massimo ci rivela un comportamento che andrebbe sottoposto all’analisi degli studiosi. Cioè, il fatto che gli acquisti del web hanno un andamento elevato dal lunedì al venerdì mattina, durante l’apertura degli uffici e dei vari ambienti di lavoro. Il che significa che, tra una pausa caffè e un momento di relax, si spulcia il catalogo in internet e si procede all’acquisto. Poi, dal venerdì pomeriggio, più niente. Un malizioso potrebbe osservare: "Ma questi, invece che lavorare, si gingillano?". Ma noi non siamo tra quelli.

Questione di orari. Altro aspetto interessante è quello degli orari. A parte l’orario di ufficio, si acquista dopo le 20:00 e dopo cena, anche fino alle ore piccole. La gente, prima di coricarsi, si fa un giretto in internet, si innamora degli oggetti, li ordina. È ormai un trend consolidato.

Vado al massimo. Questo 2023 è un anno di picco. Gli acquisti volano. La gente ha voglia di far festa. Qualcuno ce ne spiegherà il motivo. Certo è che tra guerre, fenomeni naturali incontrollabili, inflazione, problemi di ogni sorta… staccare per un po’ è salutare.