INVIATO CITTADINO Perugia, si lavora di domenica fra piazzetta Puletti e piazza Fortebraccio

Si lavora di domenica per il collegamento elettrico fra piazzetta Puletti e piazza Fortebraccio, all’intersezione con via del Bulagaio. La scelta della domenica ricade entro la logica della bassa circolazione veicolare e, conseguentemente, del minor disagio a carico degli utenti.

Le opere sono collegate alla riqualificazione della piazzetta Puletti, iniziata la scorsa settimana. Nella circostanza si approfitta per un potenziamento della cabina elettrica. Inizialmente hanno operato nel tratto che fiancheggia il campetto da basket, unendo via della Pergola con la piazzetta intestata al noto italianista che operò come apprezzato docente a Palazzo Gallenga.

Stavolta si trattava di attraversare la piazza Fortebraccio, tagliando la strada all’intersezione di via degli Scortici, con piazza Fortebraccio e via del Bulagaio. Fino a raggiugere l’angolo a lato della tabaccheria. Sono stati piazzati robusti corrugati (foto) in grado di accogliere agevolmente il potente cablaggio che dovrà sostituire l’esistente.

Il lavoro è stato rapido, grazie anche all’aiuto della Municipale che ha disciplinato lo scarso traffico della domenica pomeriggio. Alle 17:30 i mezzi pesanti e le attrezzature hanno smobilitato.

Certo che quello strappo non è bello a vedersi né è agevole passarci sopra, visto che è stato risarcito frettolosamente e in modo sommario. A lavori ultimati, si procederà a una completa nuova bitumazione della piazza.