INVIATO CITTADINO Perugia, 'open day' in sicurezza nelle tre sedi della Leonardo

La Leonardo organizza per oggi (oggi, venerdì 14 gennaio 2022) un open day sicuro, razionale e partecipato, nelle tre sedi della scuola. Soddisfazione dei genitori.

La dirigente comunica che, “preso atto dell’ingente numero di iscritti alla giornata dell’Open Day e tenuto conto dell’attuale situazione sanitaria”, si è ritenuto necessario riorganizzare la mattinata secondo orari differenziati:

- ore 8.30 Open Day sede Colle Umberto, unico turno;

- ore 9.30 – 12.30 Open Day sede di Elce, in 9 turni (dato il numero di persone coinvolte);

- ore 12.00 Open Day sede Montegrillo, unico turno;

A tutti e tre gli Open Day parteciperà la Dirigente Scolastica.

Per quanto concerne la sede di Elce, i genitori verranno suddivisi in gruppi da circa 10 adulti, che entreranno nella scuola con ingressi scaglionati ogni 15 minuti. Tutti i gruppi avranno modo di ascoltare il saluto della Dirigente Scolastica e visitare i corner disciplinari secondo un percorso prestabilito, per evitare sovrapposizioni con altri visitatori. L’ingresso dell’ultimo gruppo è previsto per le ore 11.30.

Tutti i genitori iscritti a partecipare riceveranno una comunicazione con l’orario della visita all’indirizzo mail lasciato in fase di iscrizione all’Open Day. In caso di mancata ricezione dell’orario o per disdire la visita, è possibile contattare la referente, professoressa Chiara Miriano, all’indirizzo chiara.miriano@istitutocomprensivoperugia1.edu.it.

L’ingresso nella scuola agli adulti sarà consentito solo con Green Pass. Adulti e bambini dovranno indossare mascherine FFP2. Per facilitare il controllo del Green Pass, le famiglie sono pregate di presentarsi davanti alla sede circa 10 minuti prima dell’orario dell’ingresso.

Le misure prudenziali messe in atto, le modalità previste per gli accessi e le visite sono ritenute soddisfacenti dalla rappresentanza dei genitori delle tre sedi. Un’organizzazione veramente apprezzata.

Ne riferiremo gli esiti relativi.