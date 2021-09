INVIATO CITTADINO Perugia, occhio all'occhio: fila per le visite gratuite in Piazza Grande

In Piazza Grande, occhio all’occhio. Riflettori puntati sulle patologie della retina e del nervo ottico. L’iniziativa riparte da Perugia e fa capo all’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità, IAPB onlus.

Ieri e oggi, popolo in fila davanti al tir hi-tech, dotato delle più avanzate apparecchiature in grado di individuare i prodromi della cecità. Controlli gratuiti per over 40, dotati, ovviamente, di green pass.

Chi paga?

La legge di bilancio 2019 che ha stanziato fondi di durata triennale col patrocinio di Anci, Regione Umbria, Conferenza Stato-Regioni, Unione Italiana Ciechi…

Quanti sono i soggetti interessati?

Oltre 3 milioni e mezzo gli italiani e 400 milioni di pazienti nel mondo.

L’ambulatorio mobile è preceduto da uno spazio per conferenze, dove si svolgono interviste a luminari del settore. Come è avvenuto nella mattinata di ieri.

Fra essi il nostro Carlo Cagini, direttore della scuola di specializzazione in Oftalmologia dello Studium Perusinum. Che dichiara: “La moderna tecnologia consente di effettuare una diagnosi precoce di malattia. Ma è anche necessario creare le condizioni affinché il paziente possa trovare immediato accesso alla terapia”. Impossibile non leggervi un riferimento alla situazione pandemica, responsabile di ritardi e dilazioni.

Partner tecnologico dell’iniziativa la società Topcon. Lo scopo è quello di monitorare le principali patologie oculari, attuare forme di prevenzione e utilizzare i dati per una banca dati nazionale relativi alle patologie e allo sviluppo delle politiche sanitarie per la loro cura e prevenzione.

Il truck è operativo in piazza IV Novembre anche per la giornata odierna. Da domani a Terni, per due giorni, fino a sabato.