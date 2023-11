INVIATO CITTADINO Perugia non dimentica. Commosso omaggio al nome e alla memoria di Franco Venanti

Accoglienza del comandante Pietro Romano. Con tanti attestati di forte autenticità.

Evento coordinato, con perfetta gestione di tempi e interventi, dai giornalisti Mario Mariano e Paola Costantini.

Saluti, istituzionali e non, tutti non banalmente adempitivi, ma ampiamente connotati in chiave affettiva e personale: del Presidente del Consiglio Regionale Marco Squarta, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano. Per il Comune di Deruta, città dove Franco tenne l’ultima mostra, il sindaco Michele Toniaccini e l’Assessore Piero Montagnoli (il quale, da appassionato del cappello, ci ricorda argutamente i 150 panama posseduti dal Maestro).

La figlia Barbara racconta qualche spigolatura della personalità di Franco, colto nei suoi aspetti intimi o anche a tutti noti, come la patofobia e una certa pigrizia: dovendo scegliere come location per una mostra tra Parigi, New York e San Marino, indovinate quale scelse? La risposta scontata, alla domanda retorica, sollecita il sorriso.

Poi Barbara dà lettura di un saluto di Francobaldo Chiocci, amico di Franco fin dai banchi del liceo Mariotti, dalle goliardate della rivista studentesca Tramontana, per la quale Venanti produceva caricature, fino alla condivisione di esperienze artistico-letterarie, come il bel libro Augusta Perusia/Angusta Perusia, la collaborazione per Si metta nelle mie penne, col comune amico Enrico Vaime… e tanto altro.

Poi un messaggio di Rino Conti, presidente dell’Accademia delle Scienze dell’Umbria di cui Venanti fu socio. Anche in conseguenza dello spiccato interesse nutrito da Venanti per il concetto di entropia, visualizzato in tante sue opere figurative. Fu una sua intuizione (gli artisti, si sa, sono “profetici”) ben prima che il concetto transitasse nel comune bagaglio di conoscenze, date oggi per acquisite.

Va poi un video di Marco Ferrazzoli, già capo ufficio stampa del CNR e oggi alla Presidenza del Consiglio. Un documentario accurato, di taglio critico, ma anche sentimentale, con interventi di esperti e amici, sotto il segno di una persuasa peruginità.

Saluto di Mario Amico che fu pronubo del primo della serie di incontri a Santa Giuliana. Mario ha raccontato un aneddoto del pittore al quale chiese ragione del perché tenesse davanti al suo letto tre elementi, connessi al concetto di tempus fugit: un orologio, un calendario, uno specchio. “L’orologio per segnare le ore, il calendario per i giorni. Lo specchio per vedere su di me il passaggio inesorabile del tempo”, fu la risposta di Franco.

Quindi la figlia Barbara esprime l’intenzione della famiglia di donare una tela di Franco al Comune di Perugia e una a quello di Deruta. Non senza rinnovare un appello che già facemmo nostro qualche tempo fa.

Si tratta dell’infelice luogo espositivo del trittico alla piscina comunale Pellini: l’originale, antesignana, vera intuizione di carattere entropico. Allora ci meravigliò, senza lasciarci prevedere che sarebbe divenuta uno stigma ricorrente nella produzione successiva.

All’atto della prima collocazione (sindaco Renato Locchi, donazione della Cassa di Risparmio di Perugia) la posizione era idonea. Attualmente, invece, la tela è esposta dietro la macchina del caffè, soffrendo l’esposizione al vapore che la danneggia e, oltretutto, risultando scarsamente visibile. La richiesta – da noi condivisa – è quella di spostarla in un punto più acconcio.

Invitato a parlare, il sottoscritto si sofferma sul versante del Venanti scrittore di vaglia, ricordando i libri realizzati a quattro mani e l’impegno all’edizione dell’ultima opera, che uscirà postuma. S’intitola Il mio più grande Maestro, commosso e commovente omaggio che Franco rivolge alla figura del padre.

Infine il figlio Luca propone alcune cartoline del suo rapporto col babbo. Come le lunghe, estenuanti pose con un pesante elmetto tedesco in testa, per consentire al padre di realizzare un’opera dal forte valore educativo, convintamente antimilitarista. In linea con le convinzioni alle quali Franco si è sempre ispirato nella propria vita e nell’azione personale e politica.

Infine il dono, alla famiglia, di ricordi di Santa Giuliana.

Un evento pacato, a suo modo gioioso. Perché non muore mai colui il cui nome viene ripetuto da chi lo ama. E noi siamo, e saremo, fra quelli. Sempre. Finché avremo vita.

(Foto Sandro Allegrini)