INVIATO CITTADINO Nell’acropoli, oltre a chi chiude, c’è anche chi si allarga

Corso Vannucci. Nell’acropoli, oltre a chi chiude, c’è anche chi si allarga. È questo il caso del negozio fashion Paris Ricci che annuncia un ampliamento dell’attività nei locali adiacenti all’esercizio attuale.

In quei locali – proprietà del Comune e dell’Università – era attiva una rivendita di scarpe sportive, chiusa da tempo.

Così, i titolari del negozio confinante hanno deciso di ampliare lo spazio per l’esercizio commerciale. Si dice che l’esigenza sia mossa anche da parte di brand prestigiosi che il negozio ha in esclusiva.

La bella notizia è fornita da due mega diafanie che impegnano le due grandi vetrine al corso.

La scritta recita “A new adventure is coming”, ossia “comincia una nuova avventura”. L’altra vetrina porta la scritta “Embrace a new perspective”. Si tratta, infatti, proprio di abbracciare una nuova prospettiva, lavorando per un’inversione di tendenza: apertura, e allargamento, contro chiusura.

Poi una dichiarazione ‘apertis verbis’ sulle potenzialità del Centro: “Ci abbiamo creduto ieri, ci crediamo oggi e per sempre crederemo nel Centro storico”.

Belle parole, specie se muovono da gente impegnata in un settore delicato come quello del commercio. Anima e stimolo della frequentazione del Centro.