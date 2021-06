INVIATO CITTADINO Perugia, mattonata di via Bartolo: il Comune corre ai ripari

Dopo le proteste al lavoro una squadra di operai per rimuovere il bitume improvvidamente utilizzato per colmare le lacune del marciapiedi

Mattonata di via Bartolo. Dopo la nostra segnalazione e le proteste dei cittadini il Comune corre ai ripari. Da ieri al lavoro una squadra di operai per rimuovere il bitume improvvidamente utilizzato per colmare le lacune del marciapiedi.

È vero che si è trattato di un tamponamento di urgenza, giustificato dalla necessità di non chiudere al pubblico per motivi di sicurezza. Ma ora è stato giusto mettere mano alla sistemazione. Un primo pezzo è stato completato. E c’è da dire che le cose sono decisamente cambiate. Infatti l’aspetto di quel percorso recupera bellezza e dignità.

Certo che ci vorrà qualche giorno per mettere a posto ogni cosa. Ma la scelta di intervenire è senz’altro giusta e rispondente ai criteri di sana gestione delle risorse estetiche e funzionali dei percorsi pedonali nell’acropoli.

Ci si augura che, con l’occasione, si ponga mano anche al ripristino della ringhiera di protezione pedonale all’altezza della curva. Ne abbiamo evidenziato la necessità in più di un’occasione. Proprio ieri abbiamo visto una persona invalida, con qualche difficoltà di deambulazione, caracollare in quel punto, fino a protendersi verso la carreggiata. Un intervento è necessario e indilazionabile.