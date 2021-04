INVIATO CITTADINO Perugia, la ringhiera della Pesa era stata aggiustata

La ringhiera della Pesa era stata aggiustata. Ne abbiamo scritto di recente, raccogliendo le preoccupate proteste delle famiglie dei ragazzi che frequentano la scuola media Foscolo (L'INVIATO CITTADINO Liberateci da quel pericolo, chiedono al Comune gli abitanti della Pesa).

Foto e notizia sono apparse nell’edizione di ieri. Pare quindi giusto sottolineare che, dopo diversi mesi di quella situazione, il Comune aveva provveduto a mettere in sicurezza tagliando gli spuntoni. Ce lo ricorda il residente di prossimità, l’attore e performer Mirko Revoyera, che ci segnala l’avvenuto intervento e ne documenta fotograficamente la ratio. Scrive Revoyera: “Hanno tolto le parti in diagonale fino al montante, poi hanno dato una sfrullinata per togliere gli spigoli vivi, e basta. Un lavoro, alla conta dei fatti, pulito”.

Dal confronto con le ferrature di via della Torricella, Slargo della Pesa e viciniori, Mirko aggiunge anche una considerazione, per così dire, di carattere estetico: “Complessivamente, l’estetica di tutta la piazza ha guadagnato con queste ringhiere. Semplici, senza fronzoli, ma non brutali. Certo, quella troncata e messa in sicurezza lascia sul cordolo di base in travertino una serie di buchi bruttarelli”.

Concordiamo in pieno. Anche se, anziché risarcire, la scelta è stata quella di potare, come si desume facilmente dai buchi al bordo del marciapiede, dove i monconi tagliati denunciano la carenza. Poco da eccepire. Tranne il fatto che i pedoni di passaggio restano privi di protezione per quel tratto vicino alla panineria “Allegro” e verso l’intersezione con Corso Bersaglieri.

Onestà e deontologia vogliono che comunque venga dato atto della rimozione del pericolo. Che non è poco.