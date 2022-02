INVIATO CITTADINO Perugia, interrotta via del Naspo: proseguono i lavori sui marciapiedi di piazza Morlacchi

Interrotta via del Naspo. Proseguono i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di piazza Morlacchi. Un intervento lungamente atteso, impreziosito specialmente dalla mai troppo invocata rimozione della sosta davanti a Palazzo Bianchi. Era uno spettacolo veramente desolante vedere deturpate sia la rinnovata facciata del teatro che quella, rosa antico, del palazzo che il celebre avvocato avrebbe fatto costruire (questo vuole la vulgata) con l’oro del Brigante Cinicchia, provento di rapine ai danni di banche e passeggeri.

Il celebre avvocato Alessandro Bianchi, 75enne, pagò il fio del fiancheggiamento al rapinatore assisiate con lo sgozzamento cui fu sottoposto da parte del bellimbusto Guido Casale, “amante della sua amante”, Guglielmina Ranaldi, originaria di Casacastalda. Ebbe però - al celebre avvocato - il merito indiscusso di lasciare un edificio memorabile, decorato con gli splendidi manufatti delle fornaci Biscarini-Angeletti di via del Laberinto, al Borgo Bello.

Ma torniamo al presente e, in prima battuta, al rifacimento del marciapiedi a confine col teatro. È ora invece la volta di quello che lambisce palazzo Bianchi. I lavori in corso hanno comportato la chiusura di via del Naspo. La cui sommità viene pavimentata in lastre di pietra serena, in analogia col resto del marciapiede. Tanto che gli spettatori del teatro si sono trovati, al vertice della ripida stradina, le transenne. E, in questi giorni di spettacolo, hanno dovuto fare retromarcia, risalendo per via Tiberi. Non ci voleva molto a mettere un avviso all’imbocco di via degli Offici. Ma, pazienza! Poco male: la situazione è transitoria. E si spera che la stessa via del Naspo possa venire ribitumata: attualmente è impraticabile. Lo andiamo dicendo da anni.

Comunque i lavori del marciapiede volgono al termine. E sono eseguiti con le stesse caratteristiche di quello già completato. Una meraviglia per gli occhi... e per i piedi, che potranno finalmente poggiare su basi omogenee e non su buche.

Tra le possibili criticità, c’è chi obietta che la carreggiata ristretta non potrà contenere i grossi bilico che portano le scenografie al teatro. Preoccupazione immotivata. C’è chi ha preso le misure e assicura che il transito sarà possibile. Unica accortezza: quella di far entrare i grossi mezzi a marcia indietro, a far capo da piazza Morlacchi.

Insomma: l’auspicio è che, a breve, si prosegua col rifacimento davanti a Palazzo Manzoni-Alfani, sede della Facoltà di Lettere, Filosofia e Lingue.