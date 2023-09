INVIATO CITTADINO Perugia festeggia il secolo di vita dei Baracconi

Sono dunque coinvolte la cittadinanza e le scuole. Un comunicato del Comune ne declina le modalità.

Una mostra fotografica a Pian di Massiano (dal 14 ottobre al 12 novembre) e i lavori degli studenti di primarie e secondarie che dovranno trattare il tema “Le emozioni, i colori, i suoni e profumi del Luna Park a Perugia”.

A noi piace un po’ di storia.

Ricordando che a Perugia il Luna Park è semplicemente I BARACCONI.

Baracche per esibirsi e per vivere. Il termine fa pensare a quando le condizioni abitative temporanee dei giostrai non erano di certo quelle di oggi. E anche gli stessi giochi si tenevano ordinariamente all’interno di baracche in legno. Dunque, “baracconi” nel doppio significato di stand, luogo di divertimento e abitazione dei giostrai.

A Perugia, come in altre città, fin dall’antico esistevano giochi, come la giostra, il toro (poi vietato) e i mercati. Ma il Luna Park in senso moderno è novecentesco.

Fenomeni, veri e inventati. Per non parlare dell’esposizione di fenomeni e mostruosità (artefatte, s’intende!). Ricordo la “donna-cannone” (De Gregori?), la donna barbuta (vedi il film di Marco Ferreri), nani o storpi. Si pagava il biglietto per entrare, altrimenti non si poteva godere della vista o della prestazione.

L’equivoco di Buffalo Bill. Nella Perugia della Bell’Epoca, Uguccione racconta di quando un suo contadino chiese il permesso di andare a vedere Buffalo Bill (accampato a piazza d’Armi), convinto che si trattasse dell’incrocio fra un bufalo e un tacchino (billo, in dialetto perugino).

Baracconi e Fiera dei Morti. A Perugia i “baracconi” venivano in concomitanza con la Fiera dei Morti. Rapporto cronologico in parte ancora esistente. Solo che, al tempo, non c’erano le diavolerie odierne.

In quell’occasione, il Comune offriva, agli ambulanti, magazzini per riporre le merci e “baracche”, ossia luoghi di accoglienza per ospitarli. Uno di questi fondachi era in via Ritorta dove i bassorilievi di un portale vi alludono chiaramente.

Qualcosa di simile accadeva coi teatranti, ospitati nelle parti basse del teatro, dove cucinavano e dormivano.

Baracconi e… altro. I titolari montavano casette precarie, in cui venivano ospitate le relative famiglie, arrivando qualche giorno prima dei giochi veri e propri. Da qui l’espressione ènn arivati i baracconi, per indicare il montaggio di tende e casupole provvisorie cui avrebbe fatto seguito l’installazione dei giochi veri e propri.

La sede dei “baracconi” residenziali era prossima ai giochi, anche per una questione di comodità degli addetti e delle loro famiglie.

È da chiarire che i girovaghi erano generalmente considerati dei poco di buono, dediti all’arte di arrangiarsi.

Si trascinavano dietro una scia di lestofanti imbroglioni, borseggiatori. Tanto che l’espressione ènn arivati i baracconi era da intendersi come un mettere in guardia contro furti e imbrogli. Ben diversamente dalla visione imprenditoriale odierna.

Tante sedi. A Perugia il Luna Park (come anche la Fiera dei Morti) ha cambiato varie sedi. Personalmente li ricordo a Piazza d’Armi (Partigiani) e in piazzale Europa. Prima di trovare sede definitiva al Pian di Massiano.

Oltre ai giochi per bambini, fino agli anni Sessanta andavano molto le prove di forza e abilità. Ricordo il “cannoncino” che si spingeva per vedere chi faceva fare il giro più lungo. O il punching ball (ancora esistente), sebbene con calcolo elettronico della forza impressa.

Giovanotto, vuoi sparare? Gli uomini erano attratti anche dalle belle ragazze (disinibite) che invitavano al tiro a segno “Bel giovane, vuoi sparare?”, con doppio senso e allusione. La foto in pagina riporta un giovane Franco Bicini al tiro a segno (per gentile concessione del figlio Massimo).

Nel torgianese, i girovaghi e apolidi che si arrangiavano con spettacolini alla meno peggio si chiamavano BURATTINI.