INVIATO CITTADINO Perugia, fervono i lavori per la riqualificazione della scuola Enzo Valentini

Elce. Fervono i lavori per la riqualificazione della scuola Enzo Valentini. Rifacimento della struttura ab imis fundamentis.

Resta praticamente un guscio vuoto, ossia l’involucro esterno. Sebbene con la sua composta eleganza, di taglio razionalista.

Perché gli interni sono soggetti a un completo rifacimento. Anche i divisori sono stati abbattuti. Resta la struttura portante risalente ai primi del Novecento. Ma il tutto viene rinforzato con reti metalliche e strutture per conferire sicurezza antisismica a un edificio che pagava le insicurezze e le economie del periodo difficile in cui era stato costruito.

L’impresa sta lavorando a pieno regime, come si desume anche da una semplice occhiata all’esterno, passando per via Francesco Innamorati.

I lavori dovrebbero essere completati entro l’inizio del prossimo anno scolastico. Anche per evitare il ricorso alla diaspora di bambini che ha segnato il corrente anno.