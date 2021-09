INVIATO CITTADINO Elce, via Annibale Vecchi: sta per chiudere la paninoteca di Zazà

Punto di riferimento per giovani e meno giovani: dopo 10 anni di proficua attività, il proprietario è deciso a lasciare

Elce, via Annibale Vecchi. Sta per chiudere la paninoteca di Zazà, al civico 34. È stato un punto di riferimento per giovani e meno giovani.

Azad Sidoumimi è di etnia curda, tanto che i clienti lo chiamano affettuosamente “il curdo”.

Amatissimo dagli elcini e non solo, per i suoi requisiti di onestà e pulizia.

Offre panini in innumerevoli varianti, dalla porchetta ai vari affettati. Vasto anche l’assortimento di bibite di ogni genere.

Dopo 10 anni di proficua attività, Zazà è deciso a lasciare. Non perché il lavoro latiti, ma solo perché le sue condizioni di salute non gli consentono di proseguire con l’impegno di sempre.

Mi dice: “Mi aiuti a trovare qualcuno che sia disposto a subentrare”.

Aggiunge: “Non si tratta di soldi, ma di passione per un’attività che ho creato dal niente e che al momento non sono in grado di continuare”.

Questo il messaggio di Zazà ‘il curdo’. Chi lo desidera si faccia avanti. Lo troverà disponibile e contento che qualcuno possa continuare la sua avventura. Commerciale. Ma soprattutto umana.