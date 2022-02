INVIATO CITTADINO Perugia e i radicali solidali con l’Ucraina: manifestazione pacifista anti Putin

Perugia e i radicali solidali con l’Ucraina. Partecipata Manifestazione pacifista anti Putin. Concentrazione in piazza Italia ieri mattina poco prima delle 12:00. Dalla parte dell’Ucraina e della nonviolenza: senza se e senza ma.

Perugia si muove contro la politica espansionistica del leader russo e dice a chiara voce “non ci stiamo!”. La manifestazione è stata promossa da Radicaliperugia sotto lo slogan “No all'invasione putiniana, no all'escalation militare”.

Ma ci sono anche diversi sì. “Sì ai negoziati, sì all'Unione europea con l'Ucraina in nome della democrazia, la pace, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto”.

I venti di guerra che turbano le coscienze della patria di Aldo Capitini non potevano lasciare indifferenti tanti perugini. Validamente affiancati da ucraini (specialmente donne) che da noi risiedono e operano, specialmente impegnati in lavori di welfare familiare.

Dunque, non solo preghiera dei fedeli che si riuniscono nella chiesa della Madonna delle Grazie in via Caprera o in quella di San Matteo degli Armeni, parrocchia di Chersoneso, facente capo al Patriarcato di Mosca. Ma anche mobilitazione convinta. Perché una e una sola è l’aspirazione a un mondo senza conflitti.