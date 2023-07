INVIATO CITTADINO Perugia City Tour. Come ti smantello un box... che proprio orrendo non era

Non era quanto di peggio si potesse vedere. Tra le tante brutture, permanenti o provvisorie, disseminate per la città.

Decisione – si dice – della Soprintendenza. Croce (per chi tifava pro) e delizia (per chi lo detestava).

Ma quel manufatto aveva sostituito qualcosa di molto meno decente. Come l’orrendo box rugginoso che segnava l’inizio del rione di Porta Eburnea, albergando a fianco dell’Hotel La Rosetta, in cima alle disastrate scalette di via Mario Grecchi: in verità assai più disdicevoli.

Scalette brutte e degradate. Oltre che insidiose per l’integrità di caviglie e ginocchia di quanti abbiano la mala sorte di percorrerle.

Intanto era stato rimosso il vecchio box, sostituito da un nuovo manufatto.

(Foto Sandro Allegrini)

Ma anche il nuovo, sebbene più confortevole per l’operatore, non era evidentemente congruo con le attese di qualcuno.

Ora quel box è demolito. Che poi sia stato un bene o un male, è valutazione che lasciamo al libero giudizio dei lettori.

Ma invitiamo chi di dovere a guardarsi intorno. Di cose da rimuovere ce ne sono parecchie. E dall’aspetto più urticante di quel manufatto.