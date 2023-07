INVIATO CITTADINO Perugia, capitale della serratura smart

Si tratta di una novità di sicuro interesse che pone Perugia al vertice della ricerca in materia di sicurezza.

Ce ne parla Maurizio Valeri che esordisce: “Intendiamo privilegiare la praticità e la sicurezza”

Come?

“Sfruttando una tecnologia innovativa che consente di operare a distanza, anche in edifici e strutture (come immobili tutelati) dove non sarebbe possibile stendere cavi o realizzare opere invasive”.

Spiegaci come si può aprire senza chiave il portone di casa e quello del condominio

“Si può aprire con uno squillo telefonico, appoggiandosi alla rete wi-fi, chiamando un numero”

Oppure?

“Toccando lo schermo del telefonino, avendo installato una app di nostra progettazione”.

È un sistema costoso?

“Niente affatto. Non ci sono server o cloud a pagamento. Anche per una questione di sicurezza, legata ad eventuali attacchi hacker”.

Da cosa deriva questa sicurezza?

“Le informazioni risiedono nella Logik Unit connessa in Wi-Fi, in modo da garantire anche la continuità del servizio”

Siamo sicuri?

“Sicurissimi, dato che il sistema utilizza una crittografia end-to-end”.

Va bene per i condomini?

“Sì, perché le chiavi di accesso sono programmabili da remoto. Si possono utilizzare smartphone, radiocomando, tastiera con pin, squillo telefonico, scheda RFID”.

Puoi farci l’esempio di qualche vantaggio, oltre a liberarsi dell’impiccio della chiave?

“La consegna di un collo dalle Poste o da un qualsiasi vettore. Mettiamo che non sei a casa. Ricevuta la chiamata, puoi aprire il portone dall’ufficio e far lasciare il pacco nell’androne condominiale”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Il vostro sistema Logik Smart Access è più avanti di altri in Italia?

“Posso dire che siamo i più avanti in Europa. Abbiamo fatto un paio di convention e gli operatori di settore sono rimasti favorevolmente impressionati, dichiarandosi disponibili a distribuire il sistema tra i loro clienti”.

Pensate di andare oltre?

“Abbiamo in fase di realizzazione il riconoscimento di impronta digitale. Il che ci pone al top delle prestazioni”.

Perugia, dunque, segna il solco in termini di sicurezza e praticità.