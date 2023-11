INVIATO CITTADINO Perugia, capitale del progetto ‘teca digitale’

A margine della presentazione del tesoro della Mercanzia, in termini di giacimento storico-bibliografico di forte caratura identitaria.

Infatti, a proposito degli antichi Statuti e delle Matricole, digitalizzati ad alta definizione e consultabili da remoto, Giovanna Giubbini, soprintendente archivistico e bibliografico dell'Umbria e del Lazio, ha lanciato un’idea da trasformare in progetto.

Disegno complesso, ma non impossibile.

Con grande profitto per tutti. Per gli studiosi, che potranno accedere comodamente a documenti indispensabili alle loro ricerche. Ma anche per le persone di cultura, interessate a fruire di questo patrimonio.

Un duplice beneficio. Col doppio vantaggio di fruirne, coniugato al beneficio (per la salute delle carte) di non manipolare fisicamente documenti preziosi, nei confronti dei quali nutrire rispetto e doveroso senso di conservazione.

La teca digitale dei documenti-principe della Vetusta. Il proposito è quello di creare una “teca digitale” all’interno della quale conservare in unico contenitore, in apposita sezione dell’Archivio di Stato, gli Statuti della città: di Comune, Collegi, Enti di particolare rilevanza.

La proposta è parsa non dispiacere a Varasano, Assessore alla Cultura del Comune di Perugia. Difatti Leonardo è certamente abituato alla consultazione e all’uso proficuo di documenti, anche in forza della consuetudine a valersene nel suo lavoro di storico (sebbene nel segmento di storia moderna e contemporanea).

Rilanciare la proposta nel convegno del prossimo 24 novembre. Non resta che augurarsi che la proposta possa essere rilanciata e condivisa nel prossimo appuntamento del 24 novembre, alle 16:00, alla Vaccara.

Quando un manipolo di qualificati studiosi, tra i quali l’amico Attilio Bartoli Langeli, e il Rettore Giuseppe Severini, faranno sentire la loro voce.