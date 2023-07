INVIATO CITTADINO. Per la rumorosità di certi eventi, a Perugia si fanno figli e figliastri

“Ci hanno preso di mira, rendendoci la vita impossibile. Fino al raggiungimento dell’obiettivo: quello di farci chiudere”.

Lo afferma Antonio Lusi, fondatore e presidente del Circolo Mirò che gestiva il bar e il parco dei Rimbocchi. Tenendo in ordine, pulendo, offrendo un libero spazio di cultura e socialità.

Scrive: “Abito in una zona della città di Perugia non lontana da alcuni posti dove si fanno eventi anche musicali. Uno di questi luoghi è del tutto simile (anche come ragione sociale) a Mirò”.

Aggiunge: “Giustamente, chi gestisce questo posto organizza spesso delle serate musicali, soprattutto con gruppi live che, per loro natura, abbisognano di una amplificazione adeguata”.

Qual è il problema?

“Tutto perfetto, se non fosse che i volumi della musica sono così imponenti da non permetterti di ascoltare nemmeno la TV né tantomeno di dormire. A me non dà particolarmente fastidio, anche perché comprendo quanto sia importante per luogo associativo realizzare eventi. Mi chiedo tuttavia come facciano a farli, visto che a noi per molto, molto, molto meno… ci hanno massacrato fino a farci chiudere”.

È immancabile il riferimento a un’esperienza che ha segnato la fine di una bella cosa. E l’abbandono, di fatto, del parco dei Rimbocchi, ora lasciato a se stesso.

Aggiunge Lusi: “Mi chiedo altresì se esistono aree protette ove si possa tenere un’attività di questo genere (sforando anche la mezzanotte), oppure se il problema fossimo noi o l'area dei Rimbocchi in se stessa”.

Amarissima conclusione che, inevitabilmente, va sul personale: “In una serata come quella dell’altro ieri, ad esempio, dove il suono della batteria faceva tremare le mura, non posso non pensare che non siano state chiamate le forze dell'ordine”.

Per noi, sarebbero intervenute le Forze Speciali. Paradossale, ma non tanto: “Per una serata del genere, a Mirò sarebbero intervenute anche le teste di cuoio!”.