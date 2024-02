INVIATO CITTADINO Pensavo di vedermi, e invece mi hanno… potato

Dove resterà in programmazione, con grande successo, anche nei prossimi giorni.

Il fatto “strano”. Sono accorsi diversi spettatori che avevano funto da figuranti durante le riprese all’interno del teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto. Fatto avvenuto nella seconda metà dell’ottobre 2023.

Si pensi che fra comparse, generici, figuranti, maestranze, operatori di vario genere, son state coinvolte e impegnate ben 500 persone.

Difatti, la “prima” del film che mette in scena l’opera scespiriana avviene, nella finzione cinematografica, proprio nella città del Festival.

Il fatto è che moltissime comparse erano state ingaggiate per fare da pubblico nella scena finale, tra palchi e platea.

Ma, come sempre accade, non tutto il girato è confluito nel montato. Col risultato di lasciare delusi alcuni di quelli che si erano presentati al cinema comunale Sant’Angelo con amici e familiari per farsi vedere in action.

Il film è gradevole e ci risulta che abbia creato un indotto importante a Spoleto, dove la troupe si è trasferita armi e bagagli e trattenuta per una settimana.

I titoli iniziali propongono un ringraziamento alla nostra Umbria Film Commission.

Daniele Corvi, del CdA, interrogato in proposito, dice: “Non è stato erogato un contributo finanziario, ma fornito supporto logistico, aiuto per il rilascio dei permessi e per il superamento di problemi di carattere burocratico”.

Bel risultato, indubbiamente, senza metter mano al portafogli.

PS. Nota amicale. Scopriamo che la protagonista femminile che affianca Castellitto, la bella e brava Pilar Fogliati, è cugina, per parte di madre (la zia è la splendida Camilla Fogliati) di una nostra amica, la bellissima e colta Eleonora Giunta. Non possiamo che compiacercene. Validando il detto che, qualche volta, la bellezza è un fatto… di famiglia.