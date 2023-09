Se le transenne sono necessarie, è un conto. Se non servono, è bene rimuoverle perché generano timori e insicurezze.

Gli specialisti hanno controllato la zona. Gli arconi si rivelano integri. Forse il distacco è avvenuto al livello superiore, sotto una piccola tettoia dove la presenza di materiale incoerente potrebbe far pensare alla possibilità di dimissioni.

La caduta di piccoli frammenti fittili e lapidei aveva fatto avanzare dubbi sull’integrità degli arconi di controspinta all’imbocco della parte superiore di Via Maestà delle Volte.

INVIATO CITTADINO Passetto del Monmaggiore, via Ritorta, via Fratti messi in sicurezza