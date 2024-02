INVIATO CITTADINO Passata la festa… ripatinato lo santo

Non tutto il male viene per nuocere. Almeno a giudicare dai risultati.

L’atto vandalico del 3 gennaio, compiuto nei confronti del busto del Santo, ha dato i suoi frutti. Tanto da ridimensionare il dispiacere causato da quell’atto sacrilego.

Un Santo “perugino”. Quest’anno sono stati particolarmente sentiti i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco, educatore per vocazione, fondatore dei Salesiani e dei loro oratori, che a Perugia hanno incontrato apprezzamento e frequentazione straordinari.

In occasione della festa, domenica 4 febbraio è avvenuta l’attesa ricollocazione del busto bronzeo del Santo.

Onore agli ex Allievi. Se ne sono fatti promotori, curis et impensis propriis, i componenti dell’Associazione ex Allievi Salesiani.

Ricordando Artemio. Memori del fatto che era stato proprio un ex allievo, lo sculptor optimus Artemio Giovagnoni, a realizzarlo nel 1966 (come riporta l’iscrizione sottostante l’opera).

Il busto, posizionato all’intersezione tra via Don Bosco e viale Pellini. era stato distaccato dal basamento e buttato tra l’erbaccia e la vegetazione circostante. A nulla era valso il perno metallico centrale che lo teneva collegato al basamento.

Una fatica improba a carico dei danneggiatori. I quali non avevano altro scopo, se non quello di “divertirsi”. Tanto che non hanno nemmeno provato ad asportarlo. Forse spaventati da un peso che dovrebbe aggirarsi sul mezzo quintale. O, più probabilmente, non sapendo che farsene. O a chi rivenderlo.

Altrettanto faticoso era stato il recupero da parte di alcune studentesse, una delle quali ce ne aveva riferito.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti nella sala San Prospero dell’Istituto Don Bosco, e una relazione (L’attualità Salesiana in Italia e nel mondo), a cura del direttore don Claudio Tuveri, la benedizione del busto di Don Bosco restaurato e ricollocato nella sua sede.

Il busto sanificato. Quasi mezzo secolo non era passato senza danni. La scultura risultava opaca e annerita dal tempo. È stata dunque ripatinata e ora appare (foto) in un seducente bronzo oro.

L’ogiva e il basamento, anneriti e invasi da muffe e saprofiti, son stati ridipinti in un bel giallo antico.

I risvolti positivi nell’area del monumento. L’area all’intorno, ridotta all’ecce homo, è stata impreziosita da verde e piante fiorite. La vegetazione parassita incontrollata, che infestava (quello che fu) il pratino all’intorno, rimossa e la terra disinfestata.

Il doppio pavimento in pietra su cui insiste il basamento, liberato dal fogliame che lo obnubilava e adeguatamente riportato al colore originale.

Unico neo (a mio modesto parere) aver passato pittura sopra la scritta che sarebbe dovuta rimanere di diverso colore, prestandosi a una più agevole leggibilità (“A don Bosco, gli ex allievi – 1966” si confonde e si leggeva quasi meglio prima!).

(Foto Sandro Allegrini)