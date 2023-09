INVIATO CITTADINO Parte dall’Aula Magna di via Francesco Innamorati il messaggio corale per la Pace

Evento di carattere internazionale che richiama a Perugia presenze e culture a confronto. Sotto il comune segno dell’aspirazione a un mondo non conflittuale. Nel linguaggio universale della musica.

Un prestigioso Festival Corale Internazionale “Voices For Peace” (Voci per la Pace), appuntamento organizzato da Interkultur in collaborazione con l’associazione Italiana di Musica d’Insieme (ASSIOMI), il Comune di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia e Agimus / Musica dal mondo.

(Foto Sandro Allegrini)

Valuterà le esecuzioni, una giuria internazionale formata dai Maestri Marco Berrini (Italia), Marit Tøndel Bodsberg (Norvegia) e Xavier Garcia Cardona (Spagna).

Spiega il Maestro Giovanni Acciai, nella sua veste di direttore artistico, che il coro costituisce una perfetta sintesi di arte, passione ed esempio di vivere civile e sociale in armonia.

Tanto che i gruppi musicali convenuti fra i travertini della Vetusta costituiscono un palmare esempio di questa vocazione.

Dopo il saluto dell’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano, inizia il Coro dell’Università, diretto da Marta Alunni Pini. Propone il Panis angelicus e il Gaudeamus arrangiato da Salvatore Silivestro, anima e primo motore mobile dell’Agimus, col suo braccio destro (e sinistro) Isabella Menicucci.

C’era una volta il west, arrangiato da Francesco Andreucci ed eseguito dalla splendida Elena Vigorito scalda i cuori.

Poi è tutto un susseguirsi di ospiti stranieri, austriaci (uno strepitoso Viva la musica), svedesi col coro disseminato per l’Aula Magna.

Tutti bravi. Spicca per curiosità etnologica e con l’onore della giovinezza e dei costumi il coro indonesiano. Un vero spettacolo di voci e di colori.

Perché la Pace, oggi più che mai, è un valore non negoziabile. E tante presenze, dall’Europa e dal mondo, lo testimoniano in modo inoppugnabile.

Altre esibizioni fuori concorso sono previste per oggi, giovedì 28 settembre, presso l’Università per Stranieri (ore 18:00) e ad Assisi alla chiesa di Santa Maria Maggiore (ore 21:00).